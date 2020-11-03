شكرا لقرائتكم خبر عن نقل السياسى السودانى الصادق المهدى للامارات لمواصلة رحلة التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الأمة القومي عن الشروع في ترتيبات لنقل زعيمه الصادق المهدي إلى الإمارات لمواصلة رحلة التعافي من فيروس كورونا في وقت أعلنت ابنته مريم إصابتها بالمرض.

وحسب موقع سودان تربيون، قال حزب الأمة في بيان أصدرته الأمانة العامة الاثنين إنه على الرغم من استقرار حالة المهدي الذي كان نقل الى مستشفى خاص واستجابته للعلاج "لكن رأت مؤسستا الحزب الدعوية والسياسية نقله بطائرة خاصة الى دولة الامارات-بترحيب منها-لإجراء مزيدٍ من الفحوصات وللاطمئنان عليه".

وأوضح البيان أن إجراءات تجري لنقل المهدي نهايةَ هذا اليوم إلى أبوظبي "على الرغم من تفضيله شخصياً الاستمرار في المداواة داخل السودان، بمستشفى علياء".

وفي غضون ذلك أعلنت مريم المهدي إصابتها بفيروس كورونا بعد إعادة فحصها اليوم الاثنين، لتنضم الى عشرين من أفراد أسرتها أصيبوا بالفيروس خلال الأيام المنصرمة.

وقالت في تصريح مكتوب تلقته "سودان تربيون" أظهر الفحص نتيجة إيجابية بكوفيد 19 لأكون رقم 21 ممن أصيبوا من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي".

وأكدت انها لا تعاني من أي أعراض مزعجة.