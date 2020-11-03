شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تحقق أرباحاً 131.3 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت شركة أرامكو عن أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020. وأوضحت “أرامكو” أنها حققت أرباحاً بلغت 44.21 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام. وأكدت”أرامكو” أنها حققت أرباحاً بلغت في الـ9 أشهر الماضية 131.3 مليار ريال.

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