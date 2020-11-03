شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية.. وضباب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وفى البحرين .

السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل و مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 صباح غد.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وعن حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة والمواصلات والاتصالات لليوم الإثنين، والمتوقعة من الساعة السادسة صباوحا وحتى منتصف هذه الليلة، إلى أن الطقس معتدل بشكل عام.

والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام خلال النهار وتصل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة أحيانا