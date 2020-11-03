شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تضبط شخصين أطلقا النار فى الهواء بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الشرطة فى العاصمة السعودية الرياض من القبض على مواطنين، على خلفية قيامهما بإطلاق نار فى الهواء بالمخالفة للقانون، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.