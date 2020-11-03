شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تكشف حقيقة إصدار «هوية وطنية» جديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
علقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، على الأنباء التي تم تداولها عن تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة .
وأكدت الأحوال ، أنه لا صحة لهذا الأمر وطالبت بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، وذكرت أنها تحتوي على العديد من المزايا وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، الأمر الذي أكدت الأحوال المدنية عدم صحته .
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