شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 31 مهاجرًا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ خفر السواحل التونسي 31 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بعد تعطل مركبهم في عرض البحر وتسرب المياه إليه.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا قد أبحروا من السواحل الليبية قبل أن يتعطل مركبهم على بعد 32 كلم من السواحل التونسية، مشيرًا إلى أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.

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