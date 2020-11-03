عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على شكل قرص العسل.. فأرة ألعاب خفيفة للغاية

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

طرحت شركة ستيل سيريز SteelSeries "فأرة" جديدة لعشاق الألعاب خفيفة للغاية.



وأوضحت الشركة الدنماركية أن الفأرة Aerox 3 الجديدة يمكن استعمالها بكابل أو بدونه، وتمتاز بتصميم على شكل قرص العسل لخفض الوزن إلى أقل حد ممكن.

وتتمتع بفئة الحماية IP54 ضد الغبار والأتربة ورذاذ الماء.

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وتأتي فأرة الألعاب Aerox 3 الجديدة بوزن 57 جراما، ويبلغ وزن الإصدار اللاسلكي Aerox 3 Wireless حوالي 66 جراما، ويتم شحن هذا الإصدار عن طريق منفذ USB-C، وتشتمل باقة التوريد على كابل USB-C لاستعمال الفأرة به مع دونجل USB-C، والذي يتم توصيله بالحواسيب.

وتدعم الفأرة اللاسلكية الجديدة تقنية البلوتوث، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 80 ساعة، ولكن عند تشغيلها في نطاق التردد2.4 جيجاهرتز فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 200 ساعة، ويكفي شحن بطارية الفأرة لمدة 15 دقيقة لكي تعمل 40 ساعة من التشغيل اللاسلكي.

ويتشابه تصميم الفأرة الجديدة مع تصميم الموديل ستيل سيريز Rival 3 بما في ذلك الأزرار الموجودة على الجانب الأيسر وطارة التمرير والزر الصغير المخصص لضبط درجة الحساسية، مع توافر إضاءة RGB، وقد تم تطوير مستشعر TrueMove Air بالتعاون مع شركة PixArt.

وأعلنت شركة ستيل سيريز أن سعر الفأرة Aerox 3 السلكية يبلع 70 يورو، بينما يتوفر الإصدار اللاسلكي Aerox 3 Wireless بسعر 110 يوروهات.