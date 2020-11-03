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المركز الروسى للمصالحة بسوريا يكشف خطة المسلحين للهجوم على إدلب واتهام روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن المسحلين يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والسلطات السورية بشن غارات على المدنيين فى إدلب.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر جرينكيفيتش  قد أكد في بيان له، يوم الاثنين، إن المركز "تلقى معلومات جديدة حول خطط الجماعات الإرهابية لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف غرينكيفيتش أن المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية.

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ودعا مركز المصالحة الروسي قادة المسلحين للتخلي عن الاستفزازات والموافقة على التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها.

 

 

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