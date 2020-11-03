شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تحبط محاولة تهريب 1.6 مليون ريال إلى خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية إحباط عملية تهريب مبلغ مليون و650 ألف ريال سعودي إلى خارج المملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض خالد الكريديس، إن جمارك مطار الملك خالد الدولي، أحبطت محاولة تهريب أكثر من 1.6 مليون ريال، إلى خارج البلاد.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في المحاولة التي قام بها "مقيم من الجنسية المصرية"

وأضاف الكريديس أنه "اتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 4 مقيمين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

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وأضاف أن أولئك "امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة".

وقال إنهم يتخذون من سكنهم في حيي (منفوخة، والشفاء) مقرين لجمع الأموال، وأن تفتيش المنزلين أفضى إلى العثور على "مبالغ مجهولة المصدر" بلغت 42 ألفا و150 ريالا.

وأضافت الوكالة عن الكريديس أن المتهمين "أقروا بتحويل وتهريب مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي" مشيرة إلى أنه تم "القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية".