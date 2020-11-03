شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأردن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب وخطاب الكراهية والفكر الظلامي بكل أشكاله مسخاً لا علاقة له بحضارة أو دين، كما أكد تضامن بلاده مع النمسا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

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