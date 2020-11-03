الحكومة المصرية بصدد توفير أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا بالصيدليات

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، إنه "حال الاحتياج لأي نوع من الأدوية سيتم توافرها بإذن الله، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتوافر الأدوية الخاصة بالبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا ليس فقط في المستشفيات بل في الصيدليات الخاصة أيضًا"، حسبما قال في مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد".

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وأضاف يونس أن الدكتور مصطفى مدبولي اطمئن على استعدادات الجهات المعنية للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، إذا ما حدثت، سواء في توافر المستلزمات الطبية أو الأدوية المدرجة ضمن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مصر، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضح أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أكدت أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة في المستشفيات سواء التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية، كما أن هيئة الشراء الموحد أكدت على توافر كل المستلزمات.

وتابع: "معظم الحالات الحمد لله تكون الأعراض عندها بسيطة يتم عزلها منزليا واللي يعتزل يمكن يحتاج يشتري أدوية، إذا ما حصلش عليها من وزارة الصحة، الوزارة توفر العلاج مجانا للمصابين بالفيروس".

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، قد كشف إمكانية تعطيل الدراسة ومصير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، بسبب موجة كورونا الثانية المتوقعة.

وقال شوقي: "الوزارة مستعدة تماما للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا حال حدوثها خلال الأشهر المقبلة".