شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تحدد ضوابط دخول مواطني مجلس التعاون للعمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الحج والعمرة، ضوابط دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة. وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة باقل من ٧٢ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول ﷺ و الروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال #تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة”.

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