شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 أشهر فقط.. إحالة 27 مواطنا ومقيمًا للنيابة بسبب حرق وسرقة «أجهزة ساهر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يواجه 27 شخصا تهمًا بإتلاف وإطلاق النار، وحرق عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها.
ووفقًا للبيانات الصادرة من مديرية الأمن العام فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 19 مواطنا و8 مقيمين يمنيين تورطهم في إتلاف اجهزة الرصد الآلي بأساليب شتى، حيث كشفت البيانات، عن رصد 8 حالات أسفرت عن ضبط كافة المتهمين، منها 5 بمنطقة مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من القصيم والجوف وتبوك، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 2020.
ومن بين الحالات التي باشرتها الأجهزة الأمنية وسجّلت أعلى عدد متهمين، كانت في مكة المكرمة، حيث تمكنت شرطة منطقة مكة من القبض على عشرة أشخاص؛ مواطنين و 8 مقيمين من الجنسية اليمنية بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.
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