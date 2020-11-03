شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالنمسا لـ«المواطنين»: ابقوا في مساكنكم وتجنبوا التجمعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة النمسا بالمواطنين المتواجدين في العاصمة “فيينا” توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم.
كما نصحت السفارة المواطنين، بتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات النمساوية.
جاء ذلك بعد حادث إطلاق النار في النمسا مساء أمس الاثنين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم عناصر من الشرطة.
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