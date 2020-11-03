شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي «الملاءة المالية»؟.. شرط مهم للحصول على «الإقامة المميزة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مركز الإقامة المميزة، عبر حسابه في “تويتر” أن الملاءة المالية هي أحد اشتراطات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة.

وأشار المركز إلى أن الملاءة المالية يقصد بها إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة.

وأضاف المركز الإقامة المميزة، أن المعايير تختلف بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له، ويتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم الطلب.