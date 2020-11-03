شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير» يسرد موقفًا لحرص «سماحة المفتي» على العبادة والتنّسك لله تعالى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
سرد أحمد بن عبدالكريم الخضير نجل فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء سابقًا موقفًا لسماحةالمفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله- مع الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي، رئيس قسم السنة بجامعة الإمام سابقاً -رحمه الله- أظهر فيه حرصه على العبادة والتنّسك لله تعالى.
وقال “الخضير” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لقد تبوأ شيوخنا مكانة عظيمة في قلوب الناس، ولعل هذا من بركة العبادة والتنسّك، حيث يقول الشيخ إبراهيم الصبيحي -رحمه الله- : أردت سماحة المفتي عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله- في أمر إبان تدريسه في الشريعة، فقيل لي: خرج إلى بيته”.
وتابع: “يقول: فذهبت إلى البيت فقالوا لي: تجده في الجامع، ولما دخلت الجامع وجدته يصلي – وكان ذلك قبل الظهر بساعتين – فانتظرته، وما انتهى من صلاته إلا قبيل الأذان. وكانت الكلية وبيت الشيخ والجامع في أماكن متقاربة في وسط الرياض.
وقد كان الشيخ صالح الخريصي -رحمه الله- لايكاد يفتر عن قراءة القرآن، حتى ترى لحيته قد ابتلّت بالدموع، ويروى مثل ذلك عن ابن سليم -رحمهم الله- .
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