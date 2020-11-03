شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية عبر حسابه للطقس بموقع تويتر، سقوط أمطار على الحرم المكى الشريف والعديد من المناطق الأخرى في مكة المكرمة، فيما تصدر هاشتاج "صوت الأمطار" قائمة الأكثر تداولا بالمملكة العربية السعودية.

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا أمس، هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

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وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة إلى الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.