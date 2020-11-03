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السودان يسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٣ في الخرطوم و٤ حالات في ٣ ولايات أخرى.

 

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٨٦٦ حالة، بينها ٨٣٧ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

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وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

 

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