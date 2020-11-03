شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا والإجمالي 7718 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم ،الاثنين، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات شفاء. وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 81 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7718 حالة، شفي منهم 7442 شخصا، وتوفي 163 شخصا.

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