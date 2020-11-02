شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة في «واتساب» تتيح حذف الرسائل بعد وقت معين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المحرر التقني عبدالله السبع، عن ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق واتساب، تخص الرسائل.
وقال “السبع” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: “الآن تستطيع وضع وقت معين للرسائل وبعدها تنحذف، أنصح وبشدة تفعيلها خاصة في القروبات أو المحادثات غير المهمة حتى ما تاخذ مساحة في جهازك وتمتلي الذاكرة عندك”.
وتسعى واتساب من خلال ميزة حذف الرسائل إلى الحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات التي تؤثر على ذاكرة الهاتف.
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