شكرا لقرائتكم خبر عن في وقت قياسي..شرطة الرياض تقبض على مُطلقي النار في المقطع المتداول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية من القبض علىشخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرضين أنفسهما ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.
وأشار “سناب الداخلية” إلى أنه وفقًا لإجراءات الاستدلال البحثي فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين اثنين، والتوصل لهويتهما واتضح أنهما في العقد الثالث من العمر، حيث تم إيقافهما تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بحقهما.
وكان قد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص يستقلون عدة مركبات قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.
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