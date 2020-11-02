شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الإطاحة بمقيمين جمعوا قرابة مليوني ريال «مجهولة المصدر» لتهريبها إلى خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة.

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وفي التفاصيل صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,650,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (4) مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي (منفوحة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالاً، وإقرارهم ( بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف الكريديس أنه قد تم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.