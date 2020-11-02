شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها.

كما توقعت الأرصاد، بمشيئة الله، هطول أمطار كذلك على مناطق الحدود الشمالية وحائل، وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.