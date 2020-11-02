شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمطار تتحول لسيول تُداهم الطرق في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون عدداً من المقاطع التي توثق هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة بمكة المكرمة.

ووثّق مقطع فيديو تجمع مياه الأمطار بصورة كبيرة لتؤدي إلى سيول وجريان للمياه بإحدى الطرق في مكة، حيث رصد المقطع الذي نُشر على مواقع التواصل مداهمة المياه للمركبات على الطريق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول كميات من الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.