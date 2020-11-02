العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 37 قاضيا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمر الملك بترقية 37 قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في ديوان المظالم.

​ومن جانبه قال الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إن "الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية عشرين قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية ستة عشر قاضياً من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)".

وأشار اليوسف إلى أن "هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر في هذا الشأن؛ تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفياً بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية".