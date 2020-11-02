السيول تغرق شوارع مكة... فيديو

وفي المقاطع المتداولة تظهر سيارات عالقة وسط المياه تستطيع الحركة، وفي انتظار فرق الإنقاذ.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة واتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
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