شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى والسعودية والبحرين يدينون هجوم جامعة كابول الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على جامعة كابول والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت الأمانة العامة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- وقوفها وتضامنها مع أفغانستان، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الظروف والدوافع. وقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم، الاثنين، وأوردته وكالة الأنباء السعودية، أكدت فيه رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.

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وشددت الوزارة على وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

فيما أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.