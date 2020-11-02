إيقاف حكام مباراة النصر والشباب

أصدرت لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، الاثنين، قراراً بإيقاف 4 حكام “مؤقتاً” من طاقم مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة «جولة رئاسة العشرين»، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 2/1 (حسب صحيفة الرياضية) .

والحكام الموقوفون، هم: شكري الحنفوش، حكم الساحة، ومحمد الحنفوش “مساعد أول”، وممدوح الشهدان “حكم فيديو”، وعادل شراحيلي “مساعد فيديو”.

ويستمر الإيقاف، لحين مشاهدة اللقطات في اجتماع الحكام، الأربعاء المقبل بحضور الرباعي لتحديد مدة الإيقاف.

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