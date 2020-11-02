شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الخارجية»: ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الاثنين)، أن «ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي»، وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء خليجي ألماني.

وقال وزير الخارجية: «نتطلع مع شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة». واتهم النظام الإيراني «بدعم ميليشيات طائفية متطرفة، وتهديد الملاحة الدولية».

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وشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في ندوة «الحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية»، التي نظمتها عبر الاتصال المرئي الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمعية الصداقة العربية الألمانية.

وقد ألقى وزير الخارجية السعودي كلمة، رحب فيها بالمشاركين في الندوة المعنية بالحوار الاستراتيجي والتعاون بين المجلس وألمانيا، التي تأتي في إطار التحضير لأعمال منتدى التعاون الخليجي الألماني الثاني.

وقال الوزير: «نتطلع من شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمه لمليشيات طائفية متطرفة، وتهديده للملاحة الدولية، حيث تسببت ممارسات هذا النظام في زعزعة الأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مدار العقود الأربعة الماضية».

وبيّن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خلال هذا الشهر تأتي استكمالاً لنهج المملكة القائم على أهمية تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجهه، ومسؤولية مجموعة العشرين في استثمار التعاون القائم لتمكين الإنسان وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة.