شكرا لقرائتكم خبر عن قد تُغرّمك 3 ملايين ريال.. قانوني يوضح عقوبة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد عبر لقاء بقناة الإخبارية السعودية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مُحذرًا من التساهل في خرقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم وضع القانوني وتفعيله لإنهاء المشاكل التي قد تنتج عبر شبكات التواصل الاجتماعية التي أصبح التواجد عليها من الأمور التي يقوم بها أغلب الأفراد.

5 جرائم يعاقب عليها القانون

ونصّت المادة الثالثة من النظام على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

3 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4 – المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

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غرامات تصل لـ 3 ملايين ريال

وبشأن مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها وتداولها، فقد نصّت المادة السادسة على ما يلي، “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية”:

1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عام

وقال المستشار القانوني “أبوراشد” لبرنامج نشرة النهار على فضائية الإخبارية إن معاملة الأحداث تختلف عن من هم أكبر من 18 عامًا ولو بيوم واحد، حيث يتم معاملتهم وفقًا لنظام الأحداث السعودي، والذي تتم فيه التحقيقات بحضور ولي أمر المتهم او من ينوب عنه وفق النظام، وللمخالفين أنظمة معينة للعقوبة وفق الجريمة التي يحاكومن بشأنها .