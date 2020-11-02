شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابى بجامعة كابل الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت السعودية بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع في جامعة كابل الأفغانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت مصادر أمنية أفغانية أعلنت مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بعد سقوط قذيفة هاون على مجمع حاكم إقليم قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أمس،الأحد، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عصمت الله مرادي قوله إن قذيفة الهاون سقطت على ملعب رياضي في المجمع بينما كان بعض الجنود يلعبون الكرة الطائرة، مشيرا إلى وقوع ضحايا، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

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ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.