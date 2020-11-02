شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مصنع خمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، من ضبط مصنع للخمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع. وأظهر مقطع فيديو احتواء المصنع على عدد ٤٠ برميلاً مملوءة بمادة الخمر المصنع، ويديره وافد من الجنسية الأثيوبية، حيث تم القبض عليه وإيقافه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ضبط مصنع خمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.