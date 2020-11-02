شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تتيح استعراض المخالفات عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، أنه يمكن استعراض المخالفات البلدية من خلال تطبيق “توكلنا”.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن وعبر تطبيق توكلنا تستطيع استعراض مخالفات وزارة الشؤون البلدية والقروية المرتبطة برقم أحوالك المدنية.

وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيق الآن من المتاجر المعتمدة على النحو التالي:

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أبل ستور:https://apple.co/3c4B18A

جوجل بلاي:https://bit.ly/2W0euUE

متجر هواوي:https://bit.ly/3iKKRQT