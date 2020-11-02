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شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تستدعي 1900 سخان وغسالة ملابس لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة عدد1,238 سخان مياه من نوع “Eurolux” و 655 غسالة ملابس “Clikon” وذلك لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الإجراء المتبع مع هذه المنتجات سيكون التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسخان والغسالة.
كما يتم التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب الجهاز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
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