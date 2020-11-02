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انتحار طالب ثانوي شنقاً في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

انتحار طالب ثانوي شنقاً في مصر

متابعات_ الخليج 365

وضع طالب مصري في المرحلة الأولى من الثانوية العامة نهاية مأساوية لحياته، إذ أقدم على شنق نفسه داخل غرفة نومه في منزله بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.

 

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وبحسب صحيفة "الشروق"، فقد تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يُفيد بإخطاره من الأسرة بالعثور على جثة ابنهم، البالغ من العمر 17 عاماً، مشنوقاً داخل منزله.

 

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثة لشاب مشنوق، وبسؤال أسرته، أفادت بأن ابنهم الطالب يعاني اضطرابات نفسية حادة، ولم يشتكِ إلى أحد من أهله عما بداخله، قبل إقدامه على التخلص من حياته.

 

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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