مصر.. إيداع طفل المعادي المتهم بالتعدي على شرطي مرور دار رعاية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قررت جهات التحقيق اليوم، إيداع الطفل “أ.ع.أ”، نجل القاضي المتهم بالتنمر والإهانة والتعدي على شرطي مرور والمعروفة إعلاميا بـ”طفل المعادي”، و4 من أصدقائه مقر دار رعاية الأطفال، لحين ورود تحريات المباحث وذلك بعد انتشار فيديو جديدا للطفل، تنمر فيه على رجل مرور آخر، بخلاف الفيديو الأول الذي انتشر، كما ظهر في فيديو على السوشيال ميديا يتهكم ويتلفظ بعبارات خادشة ومسيئة؟.

Advertisements وقال مصد أمني، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض “مرة أخرى”، على الطفل “نجل القاضي”، سائق السيارة المرسيدس المتهم بالتنمر على رجل شرطة بإدارة المرور في منطقة المعادي، وفقا للقاهرة 24.

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