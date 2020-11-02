السلطات الصينية تجتمع بالمسؤولين عن شركة آنت جروب لتكنولوجيا الخدمات المالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

دعت أربع جهات حكومية صينية منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية الملياردير الصيني جاك ما المسيطر الفعلي على شركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني الصينية آنت جروب ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة إريك جينج والرئيس التنفيذي سيمون هو لعقد اجتماع إشرافي بشأن الشركة.



كما شارك في الاجتماع ممثلو هيئة الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البيان المنشور على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع.

من ناحيتها قالت آنت جروب لتكنولوجيا الخدمات المالية والتابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والإنترنت الصينية علي بابا جروب هولدنج إنها ستطبق الآراء التي انتهى إليها الاجتماع "بصورة عميقة"، من أجل مواصل الالتزام بضوابط "الابتكار المستقر وقبول الإشراف وخدمة الاقتصاد الحقيقي.

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كانت تقارير إخبارية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن شركة آنت جروب تستهدف جمع 5ر34 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي المزدوج لأسهمها لتصبح أكبر عملية طرح عام اولي في تاريخ أسواق المال العالمية متفوقة على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي جمعت 4ر29 مليار دولار من الطرح العام الأولي لأسهمها في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتعتزم آنت جروب تسجيل أسهمها في بورصتي هونج كونج وشنغهاي.

وحددت الشركة سعر الطرح بـ 80 دولار هونج كونج للسهم في بورصة هونج كونج و8ر68 يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية آنت جروبستجمع حوالي 2ر17 مليار دولار من خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس المبلغ تقريبا من خلال الطرح في هونج كونج.

يذكر أن مجموعة علي بابا المملوكة للملياردير الصيني جاك ما تمتلك 33 في المئة من أسهم آنت جروب.

ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية لشركة آنت جروب إلى 313 مليار دولار بمجرد بدء تداول سهمها في بورصة هونج كونج والمتوقع أن يكون في 5 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.