شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمنى يشيد بدور الاتحاد البرلمانى الدولى فى صياغة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، بدور الاتحاد البرلماني الدولي في صياغة السلام وتعزيز التنمية المستدامة والتعليم وحقوق المرأة والديمقراطية.

واستعرض البركاني - في كلمته التي ألقاها ،الي، الاثنين، في جلسة الانعقاد الثانية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة افتراضياً ،حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن في ظل ماتقوم به ميليشيا الحوثي من نهب للمساعدات الإنسانية، وارتكاب أعمال وحشية بحق المصابين بفيروس كورونا المستجد وأقربائهم وتهديدهم بالسلاح واستخدام العنف ضدهم.

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وأشار رئيس مجلس النواب ، إلى جرائم المليشيات الحوثية المتعددة وقيامها بتجنيد الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت وتهديم الأسر وحرمان النساء من حقوقهن والممارسات السياسية والمدنية، وإلغاء مناهج التعليم وتعديلها بمناهج مذهبية بحتة والحكم على "35" عضواً من أعضاء مجلس النواب بالإعدام، ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على أرصدتهم البنكية وتقديم "12" عضواً جديداً للمحاكمة، مناشداً العالم أجمع والاتحاد البرلماني الدولي إلى إنقاذ البرلمانين اليمنيين من ممارسات المليشيات الحوثية الإجرامية.

وأوضح خطورة المشكلة التي يمثلها الخزان النفطي "صافر" والذي يحمل كميات كبيرة من النفط منذ ستة أعوام، وعرقلة المليشيات الحوثية الفريق الفني الأممي من صيانة الخزان ومنع إصلاحه، مشيرا إلى أن الخزان معرض للانفجار وسيتسبب بتدمر البيئة البحرية.