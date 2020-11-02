شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت ورئيس الصين يطمئنان على صحة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الجمهورية الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برقيتى اطمئنان من قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شى جينبينج، وفقا للصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على فيسبوك.





وكان عبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للعلاقات الخارجية، أكد أن صحة الرئيس تبون جيدة، وقال علاهم فى تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة: "الرئيس تبون الذى يتلقى العلاج بمستشفى فى ألمانيا فى صحة جيدة".

ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة فى أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبى.