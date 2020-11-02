شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: قد نبقى لـ5 سنوات إضافية فى العراق لحين تفعيل برنامج إصلاح الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناتو، أنه قد يبقى لـ5 سنوات إضافية في العراق لحين تفعيل برنامج إصلاح الأمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وبحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي مع ممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد أولويات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال الغزي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية نينا اليوم الإثنين، إن "الحكومة العراقية قررت تمديد العمل ببرنامج الأمم المتحدة للفترة من عام 2021 وحتى 2023 بعد نجاح عمله منذ العام 2015 والتي جاءت بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في إعادة أكثر من أربعة ملايين و700 ألف نازح ونحن نأمل قبل انتهاء فترة التمديد ينتهي ملف النازحين".