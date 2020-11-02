شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يتلقى برقيتين من أمير الكويت والرئيس الصينى للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، الإثنين، برقيتين من كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينج.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن البرقيتين تهدفان إلى الاطمئنان على صحة الرئيس تبون وتتمنيان له الشفاء العاجل.

ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة في أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

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وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي عن نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 24 أكتوبر الماضي أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس كورونا.