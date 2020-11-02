شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى الجزائر إلى 58 ألفا و574 مصابا و1980 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم،الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 58 ألفا و574 حالة إصابة، و1980حالة وفاة.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليوم، إن الجزائر سجلت 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 40 ألفا و577 حالة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجارى.