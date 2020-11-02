شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: مالطا تقرر إعادة فتح سفاراتها فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، خلال لقائه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثنى اليوم الاثنين، أن السلطات في مالطا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا. وأوضح المكتب الإعلامى للحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذى عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على أن أهم نتائج زيارة وفد ليبي لماطا الأيام الماضية هو قرار السلطات المالطية إعادة فتح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا، ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة، مؤكدا أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.

وترأس الوفد الليبي خلال زيارة مالطا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشئون الخدمات عبدالسلام البدري، إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولى.

والتقى الوفد الليبي خلال الزيارة رئيس مالطا ووزير الخارجية المالطية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مالطا، وذلك لبحث مستجدات الوضع الليبى، كما شملت اللقاءات غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب المالطية، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا.