شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 5877 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأردن 5877 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. كانت قد أصدرت وزارة السياحة والآثار الأردنية، تعليمات جديدة بشأن العمل فى الفنادق، بعد تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حيث قررت غلق مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة الأردنية إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة والجهات المختصة الأخرى، ستقوم بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما يخص تطبيق القرارت الحكومية الجديدة، وكذلك التقيد والالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة، موضحة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة فى بيان عممته على جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، الى أن القرارات الجديدة الصادرة تضمنت إغلاق مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة في الفنادق، وتمديد فترة الحظر الليلي اليومى اعتبارا من اليوم الإثنين، ليبدأ للمنشآت من الساعة 9 مساء، و للأفراد من 10 مساء، وحتى السادسة صباحا.