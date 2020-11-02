شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يبحث مع بريطانيا وروسيا سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمنى، محمد الحضرمى،اليوم، الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن سايمون سمارت ، مستجدات عملية السلام وتطورات الأوضاع في اليمن.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتنسيق التعاون المشترك والمواقف في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحضرمي حرص الحكومة اليمنية الدائم على تحقيق السلام ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل ودائم وفقاً للمرجعيات الأساسية.

من جهته ، جدد القائم بأعمال السفارة البريطانية ، استمرار دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى سلام دائم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.

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و في سياق آخر، بحث الحضرمي، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية على الساحة اليمنية.

و أشار الحضرمي إلى استمرار مماطلة الحوثيين في قضية خزان النفط صافر،منوها بمرور أكثر من ثلاثة أشهر على عقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن بشأنه دون أن يتم التوصل إلى حل لهذه القضية،موضحا أن التهديدات البيئة والإنسانية التي يشكلها الخزان تستدعي ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتجنيب اليمن والمنطقة خطر حدوث كارثة كبرى.

من جهته أعرب السفير الروسي عن دعم بلاده للحكومة الشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سلمي في اليمن ،متمنيا أن يحل الأمن والسلام في اليمن قريبا.