شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة يبحث مع وفد أهلى تسوية خلافات شرق السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم،الاثنين، مع وفد من "لجنة الإدارات الأهلية لتسوية خلافات شرق السودان"، برئاسة صديق آدم عبدالله رئيس اللجنة.

وأوضح عبد الله - في تصريح صحفي - أن اللقاء تطرق إلى الجهود الجارية لحل مشكلة الشرق، قائلا "اللجنة ستتواصل مع كل المكونات الاجتماعية في شرق السودان من أجل تسوية هذه الخلافات، ولدينا تفاؤل بنجاح مهمة اللجنة".

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ومن جانبه، أعرب محمد علي الناير ناظر قبيلة العمارنة بولاية "سنار" (شرق السودان) عن تقديره للثقة التي أولاها الفريق أول محمد حمدان دقلو لقادة الإدارة الأهلية لحل مشكلة شرق السودان، والتي تحتاج إلى الحكمة والحنكة لمعالجتها.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لبحث إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة قضية الشرق.