تفكيك وانسحاب قاعدة عسكرية تركية من شمال سوريا... فيديو

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه تم استكمال انسحاب قوات الجيش التركي من النقطة بعد أن تم تفكيك جميع الكتل البيتونية والخرسانية وسحب الأسلحة الثقيلة منها على مدى الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع زملائه الروس، يراقب عن كثب الوضع في إدلب السورية.

​وأفادت صحيفة "حرييت"، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.