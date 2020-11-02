وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه تم استكمال انسحاب قوات الجيش التركي من النقطة بعد أن تم تفكيك جميع الكتل البيتونية والخرسانية وسحب الأسلحة الثقيلة منها على مدى الأيام الماضية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع زملائه الروس، يراقب عن كثب الوضع في إدلب السورية.
وأفادت صحيفة "حرييت"، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك وانسحاب قاعدة عسكرية تركية من شمال سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.