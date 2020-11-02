شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الأفلاج يطلقون مبادرة «تقنين المهور» لتحفيز الشباب على الزواج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، مبادرة “تقنين المهور” لتيسير الزواج على الشباب وتحفيزهم على الإقبال عليه. Advertisements وبادرت بذلك قبيلة “الكبرا” في مركز الخالدية بالمحافظة، وفقاً لـ”الإخبارية”، حيث أعرب رئيس المركز فلاح الكبرا عن سعادته البالغة بتجاوب الأهالي. وقال الشيخ فلاح الكبرا أن قبيلته ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية، منها تأسيس صندوق الأسرة وجائزة التفوق العلمي وآخرها تقنين المهور وتحديدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الأفلاج يطلقون مبادرة «تقنين المهور» لتحفيز الشباب على الزواج (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.