معارض جزائري: مستمرون في الضغط على السلطة

وأكد جيلالي لراديو "سبوتنيك"، أن المعارضة والحراك مستمرون في الضغط على السلطة للتوصل إلى أهداف أخرى منها تغيير البرلمان والذهاب إلى "انتخابات أخرى تكون شفافة".
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وواصل جيالي: "هناك صعوبات جديدة تواجه السلطة الحاكمة في ظل غياب رئيس الجمهورية".
وأتم جيلالي: "التعديلات الدستورية أتت بالمزيد من الحريات الفردية والجماعية ومعالجة بعض النقائص الواضحة التي كانت في الدستور 2016".
وخلص جيلالي بالقول: "هذا الدستور ليس كاملا بل دستور مرحلة، وبالتالي هو يستحق مراجعة أخرى في المستقبل".
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