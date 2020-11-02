معارض جزائري: مستمرون في الضغط على السلطة

وأكد جيلالي لراديو "سبوتنيك"، أن المعارضة والحراك مستمرون في الضغط على السلطة للتوصل إلى أهداف أخرى منها تغيير البرلمان والذهاب إلى "انتخابات أخرى تكون شفافة".

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وأضاف جيلالي: "نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت ضعيفة جدا إلا أن الأرقام حقيقية، وهذا جديد على الجزائريين الذين تعودوا على تزوير الأرقام، حيث إن السلطة قبلت لأول مرة بالأرقام الحقيقية".

وواصل جيالي: "هناك صعوبات جديدة تواجه السلطة الحاكمة في ظل غياب رئيس الجمهورية".

وأتم جيلالي: "التعديلات الدستورية أتت بالمزيد من الحريات الفردية والجماعية ومعالجة بعض النقائص الواضحة التي كانت في الدستور 2016".

وخلص جيلالي بالقول: "هذا الدستور ليس كاملا بل دستور مرحلة، وبالتالي هو يستحق مراجعة أخرى في المستقبل".