ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
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وقالت إن "الحضرمي حث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لحل مشكلة الخزان بشكل فوري"، مشيرة إلى أنه أشاد بالدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه الحكومة اليابانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وجدد القائم بأعمال السفارة اليابانية موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية، ودعمها للجهود المبذولة والرامية إلى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.
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أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب
كانت هذه تفاصيل خبر الحضرمي يجري مباحثات مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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